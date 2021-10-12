الصحة العالمية توافق على لقاح جديد للملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الموافقة على استخدام لقاح جديد للملاريا وهو الأول من نوعه وبإمكانه إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح كل عام، وجاء هذا الإعلان خلال بيان صحفي.

وذكر البيان، أن اللقاح يعر تقنيًا باسم RTS و تم تصنيعه بواسطة شركة GlaxoSmithKline ، ويساعد على حماية الأشخاص من أكثر طفيليات الملاريا فتكًا على مستوى العالم ، والأكثر انتشارًا في إفريقيا وفقا لموقع healthy.

ما هي الملاريا؟

الملاريا مرض خطير وربما قاتل ، يسببه طفيلي ينتقل عن طريق نوع معينًا من البعوض عندما يلدغ الإنسان.



أعراض الملاريا

أحد مخاطر الملاريا هو أنها يمكن أن تبدو كمرض عادي مثل الأنفلونزا ففي البداية تشعر بقشعريرة ثم حمى و تعرق و تعب، بالإضافة إلي الإصابة بصداع و قيء وغثيان ، وآلام في كامل الجسم.

وإذا استمرت أعراض الملاريا، دون علاج فإنه يسبب فقر الدم واليرقان واصفرار الجلد والعينين بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء.

وفي بعض الأحيان يمكن تؤدي عدوي الملاريا إلى الفشل الكلوي ، والارتباك العقلي ، والغيبوبة ، و حتى الموت.

متي تظهر أعراض الملاريا

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بأمريكا أن الأعراض يمكن أن تظهر في وقت قريب جدا خلال 10 أيام وبإمكانها أن تظهر بعد وقت طويل حتى عام واحد بعد التعرض للعدوي.

لذلك يجب أن تكون على اطلاع بهذه الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا وإذا كنت قد سافرت إلى بلد توجد فيه الملاريا وتعاني من أي أعراض شبيهة بالحمي اذهب لرؤية الطبيب.

إحصائيات عن الملاريا

قتلت الملاريا ما يقدر بنحو 409000 شخص في عام 2019 وحده ،بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد سببت الملاريا للأطفال دون سن الخامسة في 274000 حالة وفاة ، مما يجعل الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة

تجربة اللقاح

سيتم القيام ببرنامج تجريبي خاص لتنفيذ اللقاح في غانا وكينيا وملاوي بحيث يتم إعطاء أكثر من 2.3 مليون جرعة إلى 800000 طفل كجزء من إدراج اللقاح في جداول التطعيم الروتينية.

وبالإضافة إلى التجربة اللقاح في منطقة الإصابات الكبري بأفريقيا تركز منظمة الصحة العالمية علي مناطق أخري لإعطاء اللقاح مثل جنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين كمناطق معرضة للخطر.

وسيتم إعطاء اللقاح في أربع جرعات منفصلة للأطفال بدءًا من عمر 5 أشهر.