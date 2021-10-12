الجزائر: تلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا غير وارد فى الوقت الحالى

صرح عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر الدكتور رياض مهياوي بأن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي غير وارد في الوقت الحالي.

وقال مهياوي - في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء: إن هذا الإجراء مستبعد في الجزائر، خاصة أن منظمة الصحة العالمية لم تنصح بهذا الإجراء، ودعت إلى تطبيق العدالة في توزيع اللقاحات على باقي دول العالم التي لم تتمكن من الحصول حتى على الجرعات الأولى.

وأضاف: "علميًا، تلقي الجرعة الثالثة لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة إضافية، واللجنة تتابع عن كثب كل التطورات بخصوص هذه المسألة".

في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ضرورة عدم التهاون في التدابير الوقائية بحجة تراجع الموجة الوبائية الحالية، لافتًا إلى أنه يجب الاستمرار في عملية التلقيح، لأنها السبيل الوحيد لمكافحة الوباء خصوصًا أن اللقاح موجود بكمية كبيرة.