ليبيا.. المنفى يؤكد أهمية المشاركة السياسية للمرأة واستعداداتها لانتخابات ديسمبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالبلاد، لا سيما في هذه المرحلة التي تستعد فيها ليبيا لإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، خلال مباحثات أجراها مع نائبة رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس، حنان الفخاخري.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فقد ناقش الاجتماع تفاصيل تجربة تمكين المرأة، في مختلف مؤسسات الدولة، وسبل تطوير أدائها، بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، التي تستعد فيها المرأة لخوض غمار الانتخابات المقبلة، مع باقي شرائح المجتمع.

وشدد المنفي، بحسب البيان، على أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة تفعيل مشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة، مضيفًا أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وبإمكانها أن تساهم في بناء الدولة، وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن ازدهار المجتمع يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة، ومشاركتها الإيجابية في مختلف المجالات.

فيما قالت الفخاخري، إن المنفي يسعى لدعم المرأة، وتهيئة جميع الظروف أمام الوحدة، حتى تستطيع القيام بمهامها، مؤكدةً أن المرأة تحتاج للدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة، لخلق المزيد من الفرص، سعيًا وراء النجاح والتطور، وبالتالي تحقيق أهدافها، للمساهمة في تنمية ورقي المجتمع.

وجاء ذلك اللقاء تزامنًا مع انطلاق الملتقى الشبابي الطلابي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار، بحضور شباب معظم مناطق ليبيا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من النواب ووزراء ووكلاء وزارات حكومة الوحدة الوطنية.

وألقى الحضور، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، العديد من الكلمات، التي تؤكد على دور الشباب الفاعل في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد أمس خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، ضرورة تقبل نتائج الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، فقد بحث الاثنان الآليات القانونية والدستورية للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية، لإنجاحها بما يلبي تطلعات الليبيين، في إجراء انتخابات حرة ونزيهة "وتقبل بنتائجها جميع الأطراف".