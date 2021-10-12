برلمانية: قمة «فيشجراد مع مصر» خطوة على الطريق الصحيح

أشادت أميرة ابوشقة، عضو مجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك لزعماء قمة (فيشجراد مع مصر) المنعقدة في العاصمة المجرية (بودابست) الثلاثاء، ويضم التجمع المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وأكدت أميرة أن المشاركة المصرية خطوة علي الطريق الصحيح، وتؤكد ريادة وقوة الدولة المصرية ودورها الفاعل، موضحة بأن تصريحات الرئيس السيسي صحّحت المفاهيم المغلوطة، وأرست قواعد الاحترام والتقدير بين مصر وأوربا.

وثمنت أبوشقة في تصريحات لها اليوم تطرق الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان وتصدي مصر لملف الهجرة غير الشرعية في مصر خلال كلمته، موضحة بأن مصر تبني جمهورية جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمواطنة، بجانب التنمية والإصلاح الاقتصادي وأن كلام الرئيس أخرس كل الألسنة التى تريد النّيل من مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القاصي والداني يعلم حجم النجاحات التي حققتها الدولة في ملف العلاقات الخارجية، ما يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية وأجهزة الدولة السيادية، وأننا نسير علي الطريق الصحيح، مشددة أن علي المصريين أن بفخروا بوطنهم وبرئيسهم الذي يتحرك ليل نهار لخدمة الوطن لإعادة مصر إلى سابق عهدها، وهو ما تم ترجمته في احتلال مصر المكانة المميزة التي تتبؤها الآن.