ضبط 1296 قطعة حلوى المولد بدون بيانات داخل مصنع في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط ١٢٩٦ قطعة حلوى المولد بدون بيانات داخل مصنع بحي العجمي غرب الإسكندرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع الحلويات حفاظا على صحة المواطنين خلال فترة الاحتفالات بمولد الرسول الكريم.

حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة، و محمد الشافعى مفتش الادارة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع حلويات بمنطقة العجمى يقوم بتصنيع حلوى المولد، لحيازته و استخدامه الوان صناعية منتهى الصلاحية، عبارة عن ١٣ علبة كامينا.

كما تم ضبط بغرض الحيازة و للبيع علب حلاوة المولد عليها بيانات غير صحيحة، وتم التحفظ على ١٢٩٦ قطعة حلوى متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية بشن حملات والتى أسفرت عن ضبط مخزن قطع غيار كمبيوتر مستعملة بالدخيلة يقوم اصحابه بتجميع أجهزة الكمبيوتر بدون ترخيص وبدون مستندات دالة على قطع الغيار والمكونات المستخدمة فى عمليات التجميع.

وتم التحفظ على ٣٥٥٠ قطعة غيار متنوعة عبارة عن: (شاشات، مازر بورد، كيبوردات، هاردات وأجزاء أخرى).

فيما تم ضبط أحد محلات الأدوات الكهربائية بالمنشية لحيازته لمبات ليد مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٧٥ لمبة ليد مختلفة الأحجام والواتات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك وفق بناء تعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس خاصة السلع المعمرة.

حلاوة المولد