وصفة ملكية.. ما هى وجبة الطفولة المفضلة للأمير ويليام وهاري؟

لم يعش كل من الأمير ويليام وهاري حياة مليئة بالترف وذلك عندما يتعلق الأمر بنشئتهم في قصر كنسينجتون بلندن، لكن هذا لم يمنع العائلة الملكية الأمراء من تقديم طلباتهم من الشيف المسؤول في مطابخ القصر لطهي الأطباق المفضلة لديهم لتناول وجبات الطعام.

ووفقًا لمجلة Hello، فإن الطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي، على دراية جيدة عندما يتعلق الأمر بتناول وجبات الأمراء المفضلة، فإن الدجاج المقرمش مع المكرونة بالجبن السائحة كانت على رأس هذه القائمة.

الأمير ويليام والأمير هاري

أوضح دارين أن الجلد المقرمش للدجاج من الخارج هو ما يجعل الأمراء يحبون الدجاج المشوي .

لم يستطع ويليام وهاري الحصول على كل ما يكفيهم من الوجبة اللذيذة، فقد كشف شيف دارين: "كان الأولاد يحبون أكل هذه الوجبة بكمية كبيرة، فقد كانوا يحبون أحيانًا تناول قطعتين أو ثلاث أو حتى أربع قطع من الدجاج" .

أضاف:"من السهل جدًا تحضيره بالمنزل، كل ما تحتاجه هو الزبدة والدقيق والحليب والقشدة وجبن الشيدر وجبن البارميزان والملح".

كما أفاد الشيف الملكي السابق، أن الأمراء يستمتعون أيضًا بالدجاج والمكرونة والجبن بالإضافة إلى الذرة الحلوة، لكن عندما كانت مربية الأطفال في المنزل، كان لا بد من تناول الدجاج مصحوبًا بالبروكلي، وكانت تقايضهم المربية بأنه على "هاري وويليام أن يأكلوا ثمرة من البروكلي مقابل كل قطعة دجاج يتناولونها".

طريقة عمل الدجاج المقرمش مع المكرونة والجبن:

مكونات

1 كوب مكرونة مطبوخة مصفاة

1 كوب جبن شيدر

نصف كوب جبن بارميزان

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة طحين

نصف كوب حليب

نصف كوب كريمة ثقيلة

نصف كوب جبن موزاريلا (اختياري)

الملح والفلفل حسب الذوق

نصف كوب جبن شيدر للتزيين

الدجاج

8 دبابيس من الدجاج

ملح

طريقة التحضير

سخن الفرن إلى 220 درجة مئوية.

الخطوة 1

يرش الدجاج بالملح ويوضع على رف شبكي على صينية خبز، ثم تُخبز في الفرن لمدة 30-45 دقيقة حتى يصبح الجلد ذهبيًا ومقرمشًا وينضج اللحم.

الخطوة 2

في مقلاة كبيرة نذوب الزبدة ونضيف الدقيق، ثن نخفق الكريمة والحليب على نار هادئة حتى تتكاثف الصلصة.

الخطوه 3

أضف البارميزان والجبن الشيدر ثم يتبل بالملح والفلفل، ثم أضف المكرونة المطبوخة ثم قلبهم سويًا.

الخطوة 4

يُسكب المزيج في طبق، ويُرش بجبن الشيدر الإضافي حتى يستوى المزيج لمدة 20 دقيقة تقريبًا.