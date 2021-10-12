خبيرة تجميل توضح أفضل 7 طرق طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بالمنزل

تحتار الفتيات فيما يخص كيفية إزالة طلاء الأظافر في المنزل، ويقمن بالعديد من المحاولات الفاشلة، وفي النهاية يتم استخدام المزيل الجاهز بدلًا من استخدام الحلول الطبيعية من المنزل، وفي السطور التالية نوضح للفتيات أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل إزالة طلاء الأظافر.

قالت خبيرة التجميل غادة عبد الله، إن الحصول على مزيل أظافر سريع من مكونات منزلية، أمر يحتاج إليه العديد من الفتيات خاصة بعد انتهاء مناسبة استخدام "المانيكير"، وعدم تواجد مادة سريعة لإزالته، ومن الممكن أن يتسبب هذا الأمر في المزيد من التوتر والقلق بالنسبة للعديد منهن، حتى لا يتم تعرض الأظافر للأذى أو ظهورها بشكل غير لائق.

- أفضل الطرق الطبيعية لإزالة طلاء الأظافر في المنزل

وفي هذه السطور نوضح وصفات طبيعية من شأنها أن تزيل طلاء الأظافر بسهولة.

1- عصير البرتقال

يمكن استخدام نسب متساوية من عصير البرتقال، أو الليمون ونغمس القطن ومن ثم نضعه على الأظافر، ننتظر 10 دقائق ونزيل الطلاء.

2- الكحول

يمكن استخدام الكحول المطهر في إزالة طلاء الأظافر، من خلال غمس القطن ومن ثم فرك الأظافر حتى يتم إزالة الطلاء بشكل نهائي.

3- معجون الأسنان

من خلال استخدام المعجون يمكن إزالة طلاء الأظافر ولكن بسرعة، حتى لا يجف منك يمكن من خلاله إزالة طلاء الأظافر بسهولة.

4- استخدام العطور

يمكن من خلال غمس القطن في العطر، واستخدامه لإزالة طلاء الأظافر بسهولة ولكن علينا استخدام قطعة قطن نظيفة وجديدة مع كل ظافر.

5- "سبراي" الشعر

يمكن استخدامه من خلال رشه على الأظافر وتركه لمدة نصف دقيقة، ومن ثم مسح المانيكير، ويعاد الرش في حالة عدم إزالته بشكل كلي.

6- الماء الساخن

يمكن استخدام الماء الساخن من خلال وضع المياه في إناء عميق، مع ترك الأظافر بها من دقيقة إلى دقيقة ونص ومن ثم يتم تقشير طلاء الأظافر بكل سهولة.

7- مزيل العرق

يمكن استخدام مزيل العرق ايضًا في إزالة طلاء الأظافر، من خلال رشه على المانيكير والانتظار بضع ثواني ومن ثم سيتم تقشير المانيكير بسهولة.