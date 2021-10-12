الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفعت 200 جنيه والطن يسجل 6800.. أسعار الدقيق في الأسواق

الدقيق
الدقيق

صعدت أسعار الدقيق لدى تجار الجملة، اليوم الثلاثاء، في منتصف الأسبوع بالسوق المحلي، كما شهدت أسعار "الردة" صعودًا أيضًا.

و ارتفع سعر طن الدقيق بروتين 27 بمقدار 200 جنيه في الطن، كما ارتفع سعر طن الدقيق بروتين 24 بنفس القيمة أيضًا، فيما شهدت أسعار "الردة" ارتفاعًا بنحو 50 جنيهًا في سعر الطن.

وجاءت أسعار الدقيق والردة "النخالة" وفقًا لسعر الجملة لدى التجار في السوق المحلي المصري كالتالي.

  • شهدت أسعار الدقيق (بروتين27) اليوم الثلاثاء ارتفاعًا في السوق المصري، ليسجل سعر الطن 6,800 جنيهًا، بارتفاع قدره 200 جنيهًا في الطن لليوم الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت بنفس القيمة أمس.
  • كما صعدت أيضًا أسعار طن الدقيق (بروتين24)، بنحو 200 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس، ليبلغ سعر الطن 6,700 جنيهًا، مسجلا ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي.
  • كما سجلت أيضًا أسعار الردة "قطاع خاص" ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، ، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3,500 جنيهًا للطن، بارتفاع قدره 150 جنيهًا في الطن، لتسجل ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي بعدما ارتفعت بنحو 50 جنيهًا في الطن أمس.
  • بينما ثبتت أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3,400 إلى 3,500 جنيهًا للطن، وهو الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.

- أسعار القمح في الأسواق  اليوم

في سياق متصل.. شهدت أسعار القمح بمختلف أنواعها حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، في السوق المحلي المصري، وذلك وفقًا لسعر الجملة لدى التجار.

واستقرت أسعار القمح الأوكراني بروتين 12.5% بعدما ارتفعت بمقدار 50 جنيهًا في الطن أمس، كما استقرت أيضًا أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% بعد ارتفاعها أمس بنفس القيمة.

وسجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% اليوم الثلاثاء، في السوق المصري،  5.350 جنيهًا، بعدما سجل ارتفاعًا قدره 50 جنيهًا في الطن أمس.

 وبلغت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5%، في السوق المحلي المصري، ليُسجل سعر الطن 5.400 جنيهًا، وذلك بارتفاع قدره 50 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار يوم الأحد الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح، فى بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفعت قيمة عقود شهر ديسمبر بنسبة 0.24%، وأيضًا العقود الآجلة للقمح تداول شهر مارس 2022 بنسبة 0.20%، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم. 

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وائل لطفي

منير

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