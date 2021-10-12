الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استهدفت 33 قرية ونجع.. ختام الحملة التنويرية «المرأة صانعة السلام» بالإسكندرية

حملة المجلس القومي
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

اختتم المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من الحملة التنويرية تحت عنوان " المرأة صانعة السلام " ضمن حملة طرق الأبواب،  التي ينظمها المجلس بجميع المحافظات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

IMG-20211012-WA0011
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

الحملة استهدفت 63 قرية ونجع

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن حمله المرأة صانعة السلام بمحافظة الإسكندرية، استمرت على مدار ثلاثة أيام، واستهدفت 63 قرية ونجع على مستوى أحياء مركز ومدينة برج العرب قرى "حياة كريمة"، و حي وسط، و حي غرب، من خلال 7083 زيارة، وتوعية 43307 من السيدات و الرجال و الأطفال.

IMG-20211012-WA0012
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

الاهتمام بقرى "حياة كريمة"

وأضافت مقررة الفرع أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات، بنقل رسائل الحملة والتي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

IMG-20211012-WA0013
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

فعاليات يوم مصر أرض السلام

كما تضمنت الحملة تنظيم أيام تفاعلية تحت عنوان " يوم مصر أرض الأمن و السلام " واستهدفت الفعاليات 244 من السيدات و الأطفال و الرجال، من خلال ورش عمل رسم للأطفال، و رسم على الوجه بالتعاون مع شركة مياه شرب الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض فنية شملت موسيقى و أغاني وطنية من فرقة أبو قير للموسيقى العربية، و عروض فنون شعبية من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

IMG-20211012-WA0014
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

يذكر  أن حملة طرق الأبواب تأتي، في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، وينظمها المجلس بجميع المحافظات. 

IMG-20211012-WA0015
حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية
المجلس القومي للمرأة الحمله التنويرية المرأة صانعة السلام 63 قرية ونجع حياة كريمه مصر ارض السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

السيسى: خطر الإرهاب فى مقدمة التحديات التى تواجه المنطقة وإفريقيا

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

الصحة: إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة من 2022- 2026

ارتفعت 200 جنيه والطن يسجل 6800.. أسعار الدقيق في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

تلبية لدعوة بوتين.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يزور روسيا

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد