استهدفت 33 قرية ونجع.. ختام الحملة التنويرية «المرأة صانعة السلام» بالإسكندرية

اختتم المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من الحملة التنويرية تحت عنوان " المرأة صانعة السلام " ضمن حملة طرق الأبواب، التي ينظمها المجلس بجميع المحافظات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

الحملة استهدفت 63 قرية ونجع

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن حمله المرأة صانعة السلام بمحافظة الإسكندرية، استمرت على مدار ثلاثة أيام، واستهدفت 63 قرية ونجع على مستوى أحياء مركز ومدينة برج العرب قرى "حياة كريمة"، و حي وسط، و حي غرب، من خلال 7083 زيارة، وتوعية 43307 من السيدات و الرجال و الأطفال.

حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

الاهتمام بقرى "حياة كريمة"

وأضافت مقررة الفرع أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات، بنقل رسائل الحملة والتي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

فعاليات يوم مصر أرض السلام

كما تضمنت الحملة تنظيم أيام تفاعلية تحت عنوان " يوم مصر أرض الأمن و السلام " واستهدفت الفعاليات 244 من السيدات و الأطفال و الرجال، من خلال ورش عمل رسم للأطفال، و رسم على الوجه بالتعاون مع شركة مياه شرب الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض فنية شملت موسيقى و أغاني وطنية من فرقة أبو قير للموسيقى العربية، و عروض فنون شعبية من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

حملة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

يذكر أن حملة طرق الأبواب تأتي، في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، وينظمها المجلس بجميع المحافظات.