الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصدر أمنى: لم نتلق بلاغات عن خسائر جراء الهزة الأرضية فى الإسكندرية

الهزة الأرضية
الهزة الأرضية

قال مصدر أمني بإدارة شرطة النجدة بالإسكندرية إنها لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي ضربت المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، وإنها تتابع أولاً بأول البلاغات الواردة إليها ولم يتم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن الهزة.

وأشار إلى أن بعض السكان القاطنين بالأدوار العليا وبعض المناطق شعروا بالهزة الأرضية لثوان قليلة، وقام بعض منهم بالإبلاغ عن الهزة وشعورهم بالخوف وتمت طمأنتهم ومتابعتهم بشكل مستمر حتى انتهاء الأمر.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وشعر به سكان مدينة الإسكندرية ومدن أخرى في جمهورية مصر العربية. 

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالاً بقوة 6.1 على مقياس ريختر مركزه جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وقع صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به المواطنون بمعظم محافظات الجمهورية.

حماية الحماية المدنية البحر المتوسط مصدر أمني زلزال

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