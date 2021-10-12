الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرابية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم لمدة  15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية  قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قاضي المعارضات قسم شرطة بدون ترخيص تجديد حبس الإجراءات القانونية التنقيب عن الآثار محكمة جنح الشرابية

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