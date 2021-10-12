«رويترز»: مجلس صندوق النقد سيدعم المديرة العامة كريستالينا جورجييفا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيصدر بيانا لدعم المديرة العامة كريستالينا جورجييفا".

وأشارت المصادر إلى أن موقف المجلس التنفيذي يأتي "بعد مراجعة شاملة للمزاعم بأن جورجييفا ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين".

وكانت جورجيفا أعلنت الأسبوع الماضي أن شركة المحاماة "ويلمرهيل" ضللتها في أثناء عملها كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي.

وأوضحت أن "ويلمرهيل" أكدت لها أن مشاركتها في أحد تحقيقاتها كانت "سرية"، ورفضت استنتاجا توصلت إليه شركة المحاماة بأنها ومسؤولين كبار آخرين بالبنك الدولي ضغطوا على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.

ونفت جورجييفا ممارسة أي ضغط على موظفي البنك الدولي لاتخاذ أي إجراءات لتغيير ترتيب الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018.

وعلى صعيد آخر، يبتّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "قريبا جدا" مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في منصبها بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.

وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع تحقيق "تقدم ملحوظ" في تقييمه للقضية لكنه "اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج"، وفق ما أفاد ناطق في بيان.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس طالبًا عدم ذكر اسمه أن المجلس قد يجتمع مجددا، السبت، مشيرا إلى أن جورجييفا حصلت على دعم فرنسا والدول الأوروبية الأعضاء بصورة عامة.

والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة في وقت يباشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين اجتماعاتهما الخريفية.

وصرحت الناطقة باسم الخزانة الأمريكية ألكسندرا لامانا لوكالة فرانس برس "تجري مراجعة حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وطلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل ودقيق بكل الوقائع" مضيفا: "مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية".