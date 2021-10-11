الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن ترجمة خطبة الجمعة النبي قدوة لـ19 لغة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة الموافق 15 أكتوبر 2021 تحت عنوان “النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته” مترجمة إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف ، وفي إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

كان اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، أكد أنه قد تم ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه  3538 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى .

ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية ،

خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم النبي القدوة نبي الرحمة يسرنا أن ننشر خطبة الجمعة 15 أكتوبر 2021م بعنوان “النبي القدوة صلى الله عليه وسلم في بيته وحياته” مترجمة إلى تسع عشرة لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

تصفيات المونديال.. صلاح ومرموش يقودان هجوم المنتخب المصرى أمام ليبيا

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

استعادة الحساب الرسمى للنيابة الإدارية عبر «إنستجرام»

يسرا وأحمد السقا الأبرز.. قائمة نجوم مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل