«الأوقاف» تعلن ترجمة خطبة الجمعة النبي قدوة لـ19 لغة

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة الموافق 15 أكتوبر 2021 تحت عنوان “النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته” مترجمة إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف ، وفي إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

كان اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، أكد أنه قد تم ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3538 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى .

ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية ،