الأربعاء.. مؤتمر دولى لكلية الدراسات الإسلامية بنين جامعة الأزهر

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، المؤتمر الدولي الثالث، بعنوان "الشباب في عيون التراث.. ضوابط التنشئة وآفاق الانطلاق"، يومي 13 و14 أكتوبر القادم بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، َودكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.



وصرح الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية ورئيس المؤتمر بأن الجلسة الافتتاحية ستشمل كلمات كلا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عميد الكلية ورئيس المؤتمر.



وأوضح الدكتور عوض إسماعيل أن هناك أكثر من 40 بحثا مشاركا من مصر وجامعات عربية ودولية، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية ستكون اون لاين، حيث يرأس الجلسة الأولى في اليوم الأول الدكتور عبدالله عزب رئيس جامعة الأزهر السابق، ودكتور سعيد جمعة وتتضمن بحوثا بعنوان: المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب، ومكانة الشباب في الإسلام، والتربية للروحية للشباب في السنة النبوية، ويرأس الجلسة الثانية دكتور عبد الله سرحان، ودكتور عبد الفتاح العواري، ومن أهم البحوث ركائز الانحراف العقدي ودور علم الكلام في مواجهتها، والبناء العقائدي للشباب المسلم ، وموقف الشباب من التراث.



ويتضمن اليوم الثاني صباح الخميس جلسات عن الشباب والتراث، ومراقبة الله وأثرها في استقامة الشباب من خلال حديث النبي احفظ الله يحفظك.



وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية أن أهداف المؤتمر، بيان ضوابط التنشئة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب، وبيان مكانة الشباب في التراث الإسلامي والإنساني الفكري والمعرفي، وإبراز دور الشباب في الحفاظ على التراث من خلال القراءة الدقيقة والفهم الصحيح، مؤكدا أن محاور المؤتمر سبعة وهي.. الشباب وضوابط التنشئة، ومكانة الشباب في الإسلام، والشباب في التراث، وإسهامات الشباب في صناعة التراث، والشباب والمسؤولية، والشباب مشكلات وحلول ونماذج شبابية ناجحة. وشبابنا الواقع والمأمول.



جدير بالذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتور عباس شومان، ومقرر المؤتمر الدكتور حسني التلاوي، وأمين عام المؤتمر الدكتور حسن كمال القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية أستاذ الحديث وعلومه، الذي سيلقي توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية الخميس القادم.