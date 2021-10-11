أشياء لابد من فعلها قبل دعوة ضيوفك لتناول الطعام

لا ينبغي أن تكون استضافة عدد من الأصدقاء لتناول العشاء تجربة مثيرة للقلق، وإذا لم تكن تعرف كيفية إعداد مائدة الضيوف في منزلك لدينا بعض الأفكار التي تساعدك علي تفادي القلق أثناء استضافة ضيوفك علي مائدة طعام.

إفساح المجال للطعام والمشروبات في الثلاجة

سواء كنت تستضيف تجمعًا عائليًا كبيرًا أو تتوقع فقط بعض الأصدقاء لتناول العشاء نعرف جميعا أنه قد يأتي الضيوف بأشياء مثل أطباق الحلويات أو أي شئ آخر كهدية استضافة، لذلك سترغب في التأكد من وجود مساحة فارغة في الثلاجة لهدايا ضيوفك.

تأكد من وجود كافة العناصر اللازمة قبل الاستضافة

في الليلة التي تسبق استقبال الضيوف اكتب الأشياء التي ستحتاجها وحدد الأطباق النظيفة التي ستحتاجها للاستخدام وبهذه الطريقة، ستتأكد من أن لديك ما يكفي من الأطباق لكل شيء دون الحاجة إلى الذهاب في جولة غسيل في منتصف الحفلة.

تأكد من توافر حاويات القمامة وإفراغها

تأكد من أن لديك ما يكفي من صناديق القمامة ووضع صناديق متعددة في كل مكان بما في ذلك المطبخ.

قم بتعيين وعاء لوضع الأطباق المتسخه به

لجعل غسل الأطباق في اليوم التالي أمرًا سهلاً ولإبقاء الأطباق المتسخة بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن الذهن أثناء الاستمتاع بتناول الطعام مع الضيوف، قم بتعيين مكان لوضع الاطباق التي سوف تتسخ بداخل وعاء كبير او استخدم وعاء بلاستيكي فأي منهما سوف ينجز المهمة.

وبعد الحفل اترك الأطباق بالقرب من حوض الغسيل ثم اسحب هذه الحاوية إلى مكان مخفي أكثر للحفاظ على المطبخ مرتبًا.

اترك مناشف اليد التي تستخدم لمرة واحدة

المكان الوحيد الذي يجب وضع مناشف اليد به أثناء اليوم هو الحمام، فلا يجب أن يشعر ضيوفك بالضيق عند التعامل مع منشفة يد رطبة.