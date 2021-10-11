العليا لشئون اللاجئين ترسل إغاثات لمتضررى زلزال بلوشستان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: إنها سلمت آلاف من مجموعات الإغاثة الأساسية و500 خيمة للطوارئ إلى حكومة إقليم بلوشستان لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الخميس الماضي.

وأضافت المفوضية، في بيان اليوم الإثنين: أنه تم تسليم إمدادات الطوارئ إلى هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان لمساعدة الأسر التي فقدت منازلها نتيجة الزلزال، موضحة أن الزلزال أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصًا فيما أصيب المئات، ودمرت أيضًا مئات المنازل.

وقالت نوريكو يوشيدا، ممثل المفوضية في باكستان: "نتضامن مع شعب بلوشستان الذي يستضيف اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عامًا، ومع اقتراب فصل الشتاء، نأمل أن تدعم هذه الإمدادات الطارئة جهود باكستان لمساعدة الأسر المتضررة أثناء تعافيها من هذه الكارثة الطبيعية".

وأضافت نوريكو يوشيدا، ممثل المفوضية في باكستان، أن عمل يهدف المفوضية في بلوشستان إلى دعم اللاجئين والمجتمع المضيف، حيث تستمر مشروعات المفوضية في دعم المدارس والعيادات وسبل العيش المشترك بين اللاجئين والمجتمع المضيف.

وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، فليبو جراندي، إن الفشل في التعامل بشكل منصف مع وباء كورونا ما بين من يحصلون على اللقاح، ومن يفتقدونه أدى إلى عواقب وخيمة لمن هم على هامش المجتمع، وفي مقدمتهم اللاجئون والنازحون قسرًا.

وأضاف جراندي، في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الـ72 للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين، أنهم والذين يعملون في القطاعات غير الرسمية كانوا أول من فقدوا وظائفهم، وارتفعت معدلات الفقر بينهم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن حوالي 55% من اللاجئين كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل انتشار الوباء، واليوم أصبح حوالي 90% منهم و45% من مضيفيهم في بلد مثل لبنان ينحدرون في هوة الفقر.