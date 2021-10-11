الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من كورونا وتسجل إجمالي 44.34 مليون إصابة

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليونا و340 ألفا و804 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 713 ألفا و354 حالة.



وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و955 ألفا و133 حالة.



كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و 853 ألفا و 764 حالة.