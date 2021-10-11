الحكومة السعودية ترحب بإعلان الحكومة التونسية الجديدة

أعلنت الحكومة السعودية اليوم الإثنين، عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكدت المملكة حرصها على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.

الرئيس التونسي قيس سعيد

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة نجلاء بودن.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي.

وتعهد الرئيس التونسي ، بحماية البلاد من "براثن الذين لا يزالون يعتقدون أن المناصب غنيمة ومن نهبوا من أموال الشعب الكثير".

وأكد سعيد في تصريحات له عقب موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد أنه عازم على فتح كل الملفات في البلاد.

وشدد على أنه "لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب".

وقال سعيد: "لا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية ولكن سنبقى طالما هناك تهديدات داخل البلاد".

كما شدد على أن "تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق بدون تطهير القضاء".

وفي رسالة مبطنة لحركة النهضة الإخوانية قال سعيد إن "حرية التعبير عند البعض تتمثل في الافتراء والكذب".

وأشار سعيد إلى أنه واجه انتقادات بزعم تأخيره في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه "ليس تحت وصاية أي أحد".

وأوضح الرئيس التونسي أن "تشكيل الحكومة تم أسرع مما أحد يتوقع".

وحذر كل من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها.

واليوم الإثنين، وقع سعيد على تشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.

وكان سعيد كلف بودن برئاسة الحكومة نهاية الشهر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وأدى الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبأداء الوزراء لليمين الدستورية وجه سعيد ضربة موجعة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يناهض الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس.