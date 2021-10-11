الأسرة المركزية لفرح وعطاء تزور كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا

زارت الأسرة المركزية لفرح وعطاء، كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك بطنطا، بحضور الأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، تمت الزيارة تحت رعاية واستقبال الأب برنابا فانوس، بمشاركة الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا.

وتأتي تلك الزيارة في إطار تدعيم خدمة فرح وعطاء بمنطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية، وأيضًا لتوزيع شهادات التقدير والاحتفال بالمشاركين في المهرجان الإيبارشي للعام الحالي "كلمة الله تخلق، تحرر، ترسل".

وذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أنه تم تنظيم كرنفال "Back to school"، بقرية الطويرات بمحافظة قنا، ضمن فعاليات مشروع "ابنتي الغالية"، الذي ينفذه مكتب كاريتاس– مصر بالأقصر، بالتعاون مع هيئة "كوبتك أورفانز" لعدد مائة فتاة.

وتخلل الكرنفال الفقرات المتنوعة، كما تم توزيع عدد خمسين حقيبة مدرسية تحتوي على الأدوات الدراسية المختلفة، وذلك في ختام الكرنفال. جاء ذلك بحضور الشركاء: الأب إسطفانوس عزيز، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بالطويرات، والأستاذ عباس زكي حداد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة بالطويرات، والأستاذ نبوت، مدير مركز الشباب بالطويرات، والأستاذ أيمن تاوضروس، مدير مكاتب (قنا – الأقصر – أسوان)، التابعين لجمعية كاريتاس- مصر.

بالاضافة الى ذلك ذكرت ايضا صفحة كاريتاس- مصر، أنه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، قام مركز "الأطفال المعرضين للخطر"، التابع لجمعية كاريتاس- مصر، بإتاحة الفرصة للأطفال بمساعدة مشغل "أرزاق Arzaq"، أن يختاروا حقائبهم المدرسية بلونها، وكافة التفاصيل الخاصة بها.

ولذلك تتقدم جمعية كاريتاس- مصر بالشكر لمشغل "أرزاق Arzaq"، على دعمه لهؤلاء الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس حفل تخرج شباب وشابات كنيسة ملكة السلام بالفكرية. كان في استقبال نيافته القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة.

الجدير بالذكر أن نيافته أشاد بالمجهود المبذول من خدام وخادمات الكنيسة، حيث تقدم نيافته بالشكر لهم على مجهوداتهم، واختتم الحفل بالبركة الرسولية من نيافته للحاضرين.