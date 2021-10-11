حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل وتفاصيل فيلمها الجديد مع ابنها عمر

أصبح اسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي من أكثر الأسماء تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة بعد انتشار أخبار عن تمثيلها من جديد والعودة للوسط الفني من خلال عمل جديد وهو ما دفع أسرتها للرد عن تلك الأخبار وتوضيح الحقيقة كاملة حتى لا تتحول الأخبار لشائعات.

حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

بدوره قال الفنان حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" إن كل ما في الأمر أن نجله ونجل الفنانة شمس البارودي عمر لم ير والدته شمس البارودي منذ يوم ولادته إلى الآن إلا وهي في المطبخ تعد للأسرة الطعام وتراعي أحوالهم في المنزل، وحين أصبح فنانا ودخل الوسط الفني ورأى ما هي الشهرة والنجومية تعجب من ما قررته والدته.

فيلم شمس البارودي التسجيلي

ورأى “يوسف” أن ابنه عمر استخسر تاريخها الفني الذي يعتز به ولا يرى فيه أي شيئا مخلا كما قيل، وأنه قرر عمل فيلما تسجيليا من إخراجه عن مسيرة والدته وحياتها ولماذا قررت التخلي عن التمثيل في عز النجومية التي كانت تعيشها وكانت على قمتها وقررت رعاية زوجها وأبنائها.

ومن المقرر أن تظهر في العمل بحقيقتها أثناء وقوفها في المنزل وليس كممثلة لتحكي كل ما تريد أن تقوله عن هذا التاريخ وتلك القرارات الحاسمة، معبرا عن أن اينه لا يجد من يخجل منه حول تاريخ عائلته الفنية.

ويبدأ عمر حسن يوسف خلال الأيام القادمة تصوير الفيلم الجديد لعرضه خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من عمليات المونتاج التي يجريها بعد التصوير.

وكانت الفنانة شمس البارودي نفت خلال الفترة الماضية عودتها للتمثيل كما أشيع مؤخرا من بعض الصفحات والمواقع مؤكدة تمسكها بقرارها النهائي والحاسم.