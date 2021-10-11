الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: ما حدث في 25 يوليو لم يكن انقلابًا

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين: نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف: تم تشكيل الحكومة بأسرع مما توقع البعض، مؤكدًا أن المعركة الآن معركة تحرير وطني سننتصر فيها". 

وأكد على أن 25 من يوليو الماضي كان لحظة تاريخية وأن  ما حدث في 25 يوليو لم يكن انقلابًا، يأتي هذا فيما كشفت  جريدة الشروق التونسية اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.

التشكيل الحكومي التونسي

ووفقًا لصحيفة الشروق التونسية فإن وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي، كما احتفظ عثمان الجرندي  بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة، وتوفيق شرف الدين  وزيرًا للداخلية وهو الوزير الذي سبق وأن إقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة التي أقالها الرئيس التونسي قيس سعيدن كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع في الحكومة التونسية الجديدة.

 كما تم تعيين  سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.

 

الرئيس التونسي اجراءات قيس سعيد 25 يوليو تونس انقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

الرئيس السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

«أرامكو» تطلب من بنوك ترتيب قرض بقيمة 12-14 مليار دولار

«الإحصاء»: 45.2% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والمجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟