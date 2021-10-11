قيس سعيد: ما حدث في 25 يوليو لم يكن انقلابًا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين: نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف: تم تشكيل الحكومة بأسرع مما توقع البعض، مؤكدًا أن المعركة الآن معركة تحرير وطني سننتصر فيها".

وأكد على أن 25 من يوليو الماضي كان لحظة تاريخية وأن ما حدث في 25 يوليو لم يكن انقلابًا، يأتي هذا فيما كشفت جريدة الشروق التونسية اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.

التشكيل الحكومي التونسي

ووفقًا لصحيفة الشروق التونسية فإن وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي، كما احتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة، وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية وهو الوزير الذي سبق وأن إقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة التي أقالها الرئيس التونسي قيس سعيدن كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع في الحكومة التونسية الجديدة.

كما تم تعيين سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.