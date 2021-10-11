الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين اليوم: “نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات"، متابعًا: "سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه”.

 وأضاف: “من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف و  لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، وأكد على أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب”. 

وتابع: “سنعبر من الإحباط إلى العمل”،  وأَضاف: “سنواجه من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، ونحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها”.

التشكيل الحكومي التونسي

وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي، كما احتفظ عثمان الجرندي  بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.

 وتوفيق شرف الدين  وزيرًا للداخلية وهو الوزير الذي سبق وأن أقاله هشام المشيشي رئيس الحكومة التي أقالها الرئيس التونسي قيس سعيدن كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع في الحكومة التونسية الجديدة.

 كما تم تعيين  سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.

 

الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد تونس النهضة الحكومة التونسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

الرئيس السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

«أرامكو» تطلب من بنوك ترتيب قرض بقيمة 12-14 مليار دولار

«الإحصاء»: 45.2% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والمجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟