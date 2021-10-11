قيس سعيد: لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين اليوم: “نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات"، متابعًا: "سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه”.

وأضاف: “من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف و لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، وأكد على أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب”.

وتابع: “سنعبر من الإحباط إلى العمل”، وأَضاف: “سنواجه من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، ونحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها”.

التشكيل الحكومي التونسي

وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي، كما احتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.

وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية وهو الوزير الذي سبق وأن أقاله هشام المشيشي رئيس الحكومة التي أقالها الرئيس التونسي قيس سعيدن كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع في الحكومة التونسية الجديدة.

كما تم تعيين سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.