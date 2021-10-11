بالأسماء.. تشكيل الحكومة التونسية الجديدة «شرف الدين» للداخلية و«مميش» للدفاع

كشفت جريدة “الشروق” التونسية اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس قيس سعيد اليوم الإثنين.

التشكيل الحكومي التونسي

ووفقًا للشروق فإن وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي، كما احتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.

وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية وهو الوزير الذي سبق إقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة التي أقالها الرئيس التونسي قيس سعيد كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع في الحكومة التونسية الجديدة.

كما تم تعيين سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.