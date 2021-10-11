مركز الأعاصير: العاصفة باميلا قد تصبح إعصارا مع اقترابها من المكسيك

قال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة الاستوائية باميلا ربما تكون في شدة إعصار كبير أو قريبة منها عندما تصل إلى المكسيك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، محذرا من اشتداد للعاصفة يهدد الحياة وفيضانات ورياح خطيرة.



وقال المركز الذي مقره ميامي إنه بحلول ليل الثلاثاء، من المتوقع أن تمر باميلا بالقرب من أو جنوبي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا. ويمكن أن تصل إلى ساحل الغرب الأوسط من الأراضي المكسيكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وحذرت اللجنة الوطنية للمياه بالمكسيك في بيان من أنها "قبل أن تصل إلى اليابسة، يمكن أن تشتد إلى إعصار من الفئة الثالثة" على مقياس سافير-سيمبسون للشدة الذي يضم خمس فئات. وتحمل الأعاصير من الفئة الثالثة رياحا تصل سرعتها إلى ما بين 179 و208 كيلومترات في الساعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2690 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و128 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات إلى 282086.



وكان قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.