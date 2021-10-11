ميكروباص الساحل.. إصلاح أجزاء من الكوبرى المتضرر (صور)

انتهت شركة المقاولون العرب من أعمال إصلاح آثار كسر على مساحة تقترب من ٢ متر في كوبري الساحل وعاد الشىء لأصله ولا زالت قولت الإنقاذ النهري تمشط مياه النيل بحوالي 20 لانش للبحث عن ضحايا ميكروباص تردد أنه سقط في مياه النيل ولم يظهر إلى الآن.

ميكروباص الساحل



وقالت مصادر إن عمليات البحث عن الضحايا مستمرة ورجحت المصادر ظهور آثار الضحايا أو متعلقاتهم مع ظهور الشمس لأن المياه وعرة جدا الآن وتيار الرياح شديد، الأمر الذي يصعب معه العثور على آثار سواء للجثث أو السيارة أو متعلقات.

ميكروباص الساحل

ميكروباص الساحل