هالة غريب: الفصل بين محافظات القاهرة الكبرى يوفر الدقيق ويقلل التكدس على المخابز

أكدت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه خلال شهر أكتوبر الجاري تم فصل محافظات القاهرة الكبرى في صرف مقررات التموين والخبز، لتكتفي كل محافظة في البطاقات التموينية التابعه لها وفقا للرقم القومي، الأمر الذي انعكس إيجابيا على وفرة في الدقيق استخراج 82 %، وزيادة المعروض من الخبز، ويقلل الضغط على المخابز في الزحام والتكدس وتكتفي كل محافظه بأبنائها.

1760 مخبزا تنتج الخبز البلدي المدعم

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن إجمالي المخابز المنتشرة على مستوى المحافظة بلغ نحو 1760 مخبزا لإنتاج الخبز البلدي فئه الـ5 قروش يقوم كل مخبز بالبدء في العملية الإنتاجية منذ الساعة السادسه صباحا حتى انتهاء إنتاج حصة الدقيق التي يقوم باستلامها من خلال المطاحن وتوزيع إنتاجها وتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، ليحصل كل فرد على 5 أرغفة يوميا و150 رغيفًا شهريًا.

منافسة بين المخابز من خلال منظومة الخبز الجديدة

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن هناك منافسة بين المخابز في ظل منظومة الخبز الجديدة التي تشترط إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية وذو جودة عالية ووزنه 90 جرامًا وطبيعي الشكل واللون والطعم، ويقوم صاحب المخبز بالحصول على الدقيق وفقا لاستعاضات يحصل عليها من خلال المطاحن وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكدت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية للتأكد من الإنتاج اليومي بشكل منتظم وعدم غلق المخابز بدون إذن أو تصريح من المديرية أو الإدارات التموينية التابعة لها، والتأكد من الإنتاج المطابق للمواصفات القياسية والجودة العالية وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.