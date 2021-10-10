الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: السرعة الزائدة وراء سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

سقوط ميكروباص من
سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول سقوط سيارة من أعلى كوبرى الساحل، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن قائد السيارة الميكروباص كان يقود بسرعة زائدة ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده وانقلبت من أعلى الكوبري أثناء توجهه من منطقة إمبابة بالجيزة وصولا الى القاهرة اتجاه التحرير ، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الضحايا.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة داخل النيل في منطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أي ناجين فى الحادث.

التحريات الأولية الأجهزة الأمنية كوبري الساحل قائد السيارة الميكروباص بسرعة زائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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