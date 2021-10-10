الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان احتفالية «طلاب من أجل مصر»

احتفالية طلاب من
احتفالية طلاب من أجل مصر

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بحضور العميد عمرو توبه رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات الاحتفال بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر، الذي نظمه طلاب من أجل مصر بالجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة ناصر.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق إلى أن هذا الاحتفال يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة لاستلهام روح أكتوبر في نفوسنا وتعزيز مفهوم الوطنية لدى طلاب الجامعة أمل مصر ومستقبلها، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في تنظيم الاحتفالات بالنصر طوال شهر أكتوبر.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة، كما اشتمل الحفل على عرض فيلم قصير عن الحرب وكيف حقق أبطال مصر هذا الانتصار العظيم بجانب عدد من الفقرات الفنية التي قدمها طلاب الجامعة.

واستقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عقب تكليفه مؤخرا بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتولي مسئولية الشركة بسوهاج، بحضور اللواء حسن عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

الرى عمل تحقيق السلام عمان الوادي الجديد على الدين سوهاج اليوم الوطن

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