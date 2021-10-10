فتح شواطئ الإسكندرية بالمجان لهواة الرياضة (فيديو)

قال العميد طارق جاهين مسؤول قطاع شواطئ المنتزه بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن قرار فتح الشواطئ خلال فصل الصيف بداية من اليوم 10 أكتوبر الذي أصدره اللواء المحافظ محمد الشريف، جاء لإتاحة الفرصة لهواة الرياضة بالتواجد على الرمال لممارسة الرياضات الخفيفة، فضلًا عن الاستمتاع بالبحر والمشي على الرمال للأهالي شباب وكبار ومسنين.

فتح شواطئ الإسكندرية

وأضاف «جاهين»، لـ«الدستور»، أن القرار يختص بشواطئ المحافظة العامة والمجانية، حيث يمكن لأي شخص النزول على الرمال وممارسة المشى والرياضة دون دفع أي تذكرة، لاستمتاع أهالي الإسكندرية بالبحر خاصة في تلك الفترة نن العام التي يفضلها السكندريين.

وشهدت شواطئ الإسكندرية اليوم تواجد العديد من الأسر القليلة التي حرصت على الاستمتاع بالبحر، والهواء النقي، والهدوء، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف وحالة التزاحم التي كانت تشهدها الشواطئ وبالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

فتح شواطئ الإسكندرية



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن بشرى سارة بدخول جميع شواطئ الإسكندرية مجاناً تماماً دون دفع أي رسوم اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، وذلك لمواطني الإسكندرية الراغبين في الترجل والتريض على رمال الشواطئ.

فتح شواطئ الإسكندرية

فتح شواطئ الإسكندرية