مؤسسة فاروق حسنى تخصص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية

بـ 100 ألف جنيه..

اجتمع اليوم الأحد مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة لمناقشة خطة عمل المؤسسة الفترة المقبلة، وقرر مجلس الأمناء تخصيص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب الأديب محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالتصويت على اسم من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

فاروق حسني



بالإضافة إلي جوائز الفنون بفروعها الخمس ( التصوير " الرسم "- النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي)، كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة.

فاروق حسني



ويضم مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون السادة:

الوزير الفنان فاروق حسني

الدكتور مصطفي الفقي

المهندس نجيب ساويرس

الدكتور زاهي حواس

الكاتب محمد سلماوي

الدكتورة مؤمنة كامل

الدكتورة علية عبد الهادي

الإعلامية چاسمين زكي

الدكتور حسام لطفي

الدكتور خالد سرور ممثل وزارة الثقافة

المهندس عبد السلام شعير

السيدة إيناس لوقا

الكاتب وائل السمري

الفنان إيهاب اللبان

الأستاذ أحمد الضبع

الأستاذ تامر عوف

يذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتحت باب الاشتراك في الاول من سبتمبر لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٢ في مسابقات ( التصوير "الرسم"- النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي-التصوير الفوتوغرافي) وذلك علي الموقع الرسمي للمؤسسة.

وتعد مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مركز إشعاع ثقافي جديد بما تقدمه من أنشطة تخدم الشباب والمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون، وخلق جيل جديد قادر على المنافسة.قررت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون إطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون (2021-2022) في الأول من سبتمبر المقبل، والتي تشكل خمسة أفرع هي (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي) على أن يتم التقدم إلى الجوائز عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة.