الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب في أول يوم دراسي (صور)

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب بجامعة الأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر وعدد من القيادات بالجامعة، وعدد من الطلاب تحية العلم في أول أيام العام الدراسي الجديد  خلال حفل استقبال الطلاب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص رئيس الجامعة على استقبال الطلاب في حفل متميز،  بإذاعة مجموعة من الأغاني الوطنية والتى أثارت مُناخًا من الحماسة وأضفت حالة من  البهجة والسرور على كافة الحضور.

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حفل استقبال الطلاب بجامعة الأقصر 

أقيمت فعاليات حفل الاستقبال التي بدأت بتحية العلم وعزف السلام الوطني، ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد، بمقر الإدارة المركزية،بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والأمناء والجهاز الإداري بالجامعة، لاستقبال الطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وسط حضور كبير للطلاب.

وتخلل الحفل عروض للتنورة والمزمار البلدي على أنغام  الأقصر بلدنا والتي لاقت تفاعل الطلاب وسط جو من البهجة والفرحة.

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حفل استقبال الطلاب بجامعة الأقصر 

ووجه الدكتور محمد محجوب عزوز،  رئيس الجامعة  في كلمته، رسالة لكل الطلاب؛  على ان يستثمروا طاقاتهم ويستفيدوا من مواهبهم من خلال مشاركتهم  في الأنشطة التي تنفذها الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة مؤكدا أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لكل طالب وسط توفير الجامعة بيئة تعليمية متميزة لإعداد جيل من الشباب الخريجين  قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل وتحمل المسؤولية والنهوض بوطننا.

كما أكد رئيس الجامعة للطلاب  أن مكتبه مفتوح لجميع الطلاب، منوها عن تخصيص وقت لهم  من  الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية ظهرًا لتلقي أية  اقتراحات أو شكاوى.

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حفل استقبال الطلاب بجامعة الأقصر 

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن الجامعة انتهت من  كافة الترتيبات لبدء عام دراسي ذا مناخ صحي ونفسي وتعليمي ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز قاعات المحاضرات، والمعامل،  في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة،  والرعاية اللازمة  للطلاب وجميع  المنتسبين للجامعة.

وبنهاية الاحتفال، التقط الطلاب المشاركين في فعاليات التنظيم الصور التذكارية ببانرات كل كلية من كليات الجامعة، مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
 

تعليم العام الدراسي حفل إجراءات احترازية الأغاني الوطنية استقبال الطلاب العام الدراسى الجديد جامعة الاقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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