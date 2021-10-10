الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات استغاثة «مهندسة» بخطف طفلتيها فى المنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات «فيديو» استغاثة، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن استغاثة مهندسة من خطف نجلتيها.

وتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

الفحص

وأظهرت نتائج الفحص أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والدهما (محاسب بأحد البنوك- مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) و(4) من أقاربه خلال الرؤية الشرعية في المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، حيث قام والدهما وذووه باصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات- مقيمة بالقاهرة) باتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتي تباشر التحقيق حالياً.

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطف مهندسة اجهزة الامن فيديو

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