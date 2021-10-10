آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز مخيون بعد إصابته بـ«كورونا»

تحسنت الحالة الصحية للفنان القدير عبدالعزيز مخيون، وتعافى بشكل شبه كامل من فيروس كورونا المستجد.

وغادر «مخيون» المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج، ويستكمل علاجه حاليًا في المنزل، تحت إشراف طبي وبمتابعة أسرته.

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد نشر رسالة إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفقا إياها بصورة لهما معا من مسلسل سابق.

وكتب "مخيون" في رسالته: "أخى أشرف أيها الكبير أنت لا تنتظر شكرا من إخوتك.. إنه طبعك وإخلاصك وتفانيك فى أداء رسالتك السامية النبيلة.. أدخلت الطمأنينة على قلوب الجميع وأعطيتنا الإحساس بأن الفنان له ظهر وسند.. فكنت كبير العائلة الفنية بحق.. الكلمات قد لا تعبر تماما عما يجيش بالصدور.. ولكن القلوب تنبض بحبك يا أشرف، وفقك الله ورعاك وأعانك على أداء رسالتك النبيلة".