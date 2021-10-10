فى أول يوم دراسة.. «الصحة» توضح إجراءات حماية الطلاب من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك عدة إجراءات احترازية يجب القيام بها لحماية الأطفال من فيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الإجراءات تشمل الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على نظافة الأيدي والحرص على تهوية الفصول جيدا.

وأكدت الوزارة حرصها على صحة الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، مناشدة أولياء الأمور بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت خطة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا والحد من انتشاره، بما يساهم في انتظام العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق الخطة الوقائية بالمدارس، موضحًا أن ركائز الخطة تتضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع عناصر العملية التعليمية والتي تشمل (الطلاب والعاملين بالمدارس، والفصول الدراسية، والأدوات والتجهيزات)، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها، وترصد الحالات المرضية، وذلك بهدف منع انتقال العدوى والاكتشاف المبكر للحالات المصابة بأي أمراض معدية والاستجابة السريعة لها.

وشدد "مجاهد" على حماية الطلاب باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية، مؤكدًا أن أهم الإجراءات الاحترازية للطلاب (غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل خروجهم من المنزل وبصفة دورية أثناء اليوم الدراسي، وارتداء الكمامة بشكل صحيح والتخلص منها بطريقة آمنة، ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي عند استخدام سيارات المدرسة أو المواصلات العامة وأثناء الصعود أو النزول من الفصول).

ونوه "مجاهد" إلى ضرورة اتباع الطلاب الإجراءات الصحية خلال تناول الطعام والشراب، والاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقًا بالمنزل أو المقدمة من خلال التغذية بالمدرسة، وتجنب شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، مع مراعاة غسل الأيدي جيدًا قبل تناول الأطعمة وبعدها.

وأشار إلى الإجراءات الوقائية للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وتشمل حصول جميع المعلمين والعاملين بالمدارس على لقاح فيروس كورونا لحماية أنفسهم والطلاب، مناشدًا في هذا الصدد جميع العاملين بالمدارس بضرورة تلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد الحصول على اللقاحات أيضًا.

وأكد أن الخطة تتضمن رفع الوعي الصحي للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، من خلال كافة الوسائل المتاحة مثل الإذاعة المدرسية واللوحات الارشادية والمصلقات والدوريات، أو من خلال مرور الزائرة الصحية أو فرق التواصل المجتمعي بالإدارات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتعريف العاملين بالمدارس بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والتي من شأنها رفع الوعي الصحي وتقديم الإرشادات الوقائية بطرق مختلفة ومبتكرة.