الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب التصالح.. إخلاء سبيل عدد من البائعين في مشاجرة بالموسكي

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل عدد من الباعة الجائلين في منطقة العتبة، لتورطهم في افتعال مشاجرة، بسبب خلافات بينهم، عقب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصالح.

سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة بين عدد من البائعين بمنطقة العتبة بالموسكي.

تلقى قسم شرطة الموسكى بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عدد من أصحاب المحلات بالقرب من سوق الساعات بمنطقة العتبة بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، واقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

 

نيابة الموسكي الجزئية مشاجرة التصالح تحريات المباحث خلافات الموسكي

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