تأجيل محاكمة 4 أشقاء بتهمة البلطجة وترويع سكان مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهار الأسلحة في الطريق العام بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع منطقة مدينة نصر والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة 18 أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم الأشقاء الأربعة وهم "حسام.ج"، و"أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، و"عبد الرحمن.ج"، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذه من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمة استدعت العلاج لمدة أكثر من 21 يومًا في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.