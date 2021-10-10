تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

شهدت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد خضوعها لجراحة جديدة في ألمانيا قبل أيام، إثر تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة عدة أخطاء طبية على خلفية عمليات جراحية خضعت لها في مصر.

وحققت الجراحة الأخيرة، التي أجراها فريق طبي على أعلى مستوى بألمانيا، نسبة نجاح بلغت 100%، حيث نجت الجراحة في إزالة كل الأخطاء السابقة التي تعرضت لها الإعلامية إيمان الحصري.

ويحرص عدد كبير من القراء على متابعة تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، حيث تحسنت حالتها الصحية بشكلٍ كبير خلال الساعات الماضية بعد الأزمة الكبيرة التي مرت بها.

متابعة طبية دقيقة

وتخضع إيمان الحصري لمتابعة طبية دقيقة خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنًا مع تحسن حالتها النفسية بشكلٍ ملحوظ، فيما تستعد «الحصري» لاستكمال علاجها في مصر خلال الفترة المقبلة بمجرد قدرتها على العودة إلى أرض الوطن.

وذكرت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، في منشورٍ سابق أوائل أكتوبر الجاري، أنها تخضع لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

وجاء في نص المنشور: «نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب، وإذا اُستِرحم به رحم، وإذا سُئِل به أعطى، أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية».