فرحة عارمة بمسقط رأس بيج رامى بعد فوزه بـ«مستر أولمبيا» (فيديو)

عمت فرحة عارمة قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب سماع نبأ فوز رامي السبيعي ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، إذ انتشر الصراخ والهياج والتكبيرات فور سماع الخبر.

وفاز البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى"، بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر أمس السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

فيما علق ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى» على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله"

وكان بيج رامى قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، البطولة الأشهر والأقوى فى العالم 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.