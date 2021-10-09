وزير الطاقة اللبناني: هناك مبالغة في تقارير انقطاع الكهرباء بالبلاد

وصف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، التقارير بشأن انفصال شبكة الكهرباء، اليوم السبت، بعد نفاد فيول التشغيل، بأنها "مبالغ بها"، معتبراً أن "الوضع اليوم ليس أسوأ من السابق".

وقال فياض: "مزايدات مبالغ فيها... وهي جهود ليست بناءة. نحن نعتمد على الوقود العراقي، نسبة تصل لحوالى 83 ألف طن بالشهر، وقد تتأثر الكمية المتوفرة لدينا بين وصول باخرة وأخرى وهذا ما حصل"، وفقا لشبكة CNN.

وأشار فياض إلى أنه "عندما تصل الشحنة المنتظرة يوم الاثنين؛ ستعود إلى تغذية الشبكة الكهربائية بواقع 4 ساعات.

فيما كشف وزير الطاقة عن حصول وزارته "على موافقة مجلس الوزراء والمصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار كي يستدرج العروض لاستيراد الوقود"، وأضاف: "نتوقع أن يساعد هذا الأمر على رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الجاري".

من ناحية أخرى، أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن أسعار البنزين ستتغيّر ومن المرجح أن ترتفع، لأن سعر صرف الدولار ارتفع ووصل الى عتبة الـ20 الف ليرة.

ووصف أبو شقرا الإرتفاع في سعر الصرف بالأمر الخطير، مضيفاً: "يجب أن يكون هناك سقف لسعر الدولار، مشددًا على أن المواطن ليس لعبة بين أيدي المتلاعبين بسعر الصرف"، وفقا لموقع لبنان 24.

تابع:" لا نتحمل أية مسؤولية في ارتفاع الأسعار، ولا يحملنا أحد المسؤولية، فوزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار جدول الأسعار".

أضاف: "نطالب بحقوق نقاباتنا وحقوق المواطنين وتأمين البضائع كي يكون المواطن مرتاحًا ولكي لا تعود الطوابير إلى المحطات".

وسط انفصال شبكة الكهرباء بالكامل، اليوم السبت، نتيجة نفاد مادة الفيول من معملي الزهراني ودير عمار، اتجهت الأنظار إلى مناطق لم تشهد أي انقطاع للكهرباء في حين أن باقي الأراضي اللبنانية دخلت في "العتمة الشاملة".

ووفقا لموقع "لبنان 24"، فإن المناطق التي لم تنقطع عنها الكهرباء وسط الأزمة القائمة هي جزين والمناطق المجاورة لها، قرى وبلدات إقليم الخروب الجنوبي (المغيرية - جون - دير المخلص) فضلاً عن مناطق عديدة في البقاع الغربي.