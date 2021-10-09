البحيرة وأسيوط الأقل.. 5.7% نسبة الوفيات بين إصابات فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الوفيات للإصابات بفيروس كورونا بلغ 5.7% منذ بداية الجائحة حتى نهاية شهر يونيو الماضى، وبمقارنة المعدل خلال الثلاث موجات سجل معدل الوفيات إلى الإصابات 5.8% بالموجة الأولى، وارتفع خلال الموجة الثانية ليسجل 6.11% ثم انخفض خلال الموجة الثالثة ليسجل 5.3%، وقد بلغ معدل وفيات المصريين بالنسبة للإصابات خلال فترة الدراسة 6%.

أوضحت الدراسة، التى حصلت "الدستور" على نسخة منها، أنه رغم تواجد أكبر عدد من الوفيات بمحافظة الفيوم مقارنة بباقى المحافظات خلال فترة الدراسة إلا أنه فى حال نسبة عدد الوفيات للإصابات يختلف الوضع حيث كانت محافظة شمال سيناء هى الأعلى بنسبة 37.9%، تليها محافظة بورسعيد بنسبة 20.5%، وكانت محافظة الشرقية هى الأعلى بين محافظات الوجه البحرى بمعدل 15.6%، الفيوم بين محافظات الوجه القبلى بمعدل 9.2%، وكانت محافظتى البحيرة وأسيوط هما الأفضل حيث بلغت نسبة المتوفين من المصابين بها 1.8%.

وبدراسة التطور الزمنى لمعدل الوفيات من الإصابات، فقد كان أعلى معدل للوفيات بالنسبة للإصابات فى محافظة شمال سيناء فى الأسبوع الخامس بمعدل 350%، ويليها الأسبوعين التاسع والخامس عشر بمعدل 200%، وبلغ المعدل صفر لعدد من المحافظات التى لم تسجل أية وفيات فى بعض الأسابيع.

وتميز الاتجاه العام لمعظم المحافظات بالاستقرار فيما عدا عدد من المحافظات التى شهدت تذبذبًا واضحًا بين الارتفاع والانخفاض وكان أكثر تلك المحافظات تذبذبًا هى شمال سيناء وقد شهدت الموجة الثالثة تذبذبًا أكبر من الموجة الثانية، كما شهدت اتجاه معظم المحافظات للارتفاع.

ويعد معدل الوفيات للإصابات أحد المؤشرات الهامة فى علم الأوبئة، حيث يدل على نسبة الوفيات من مرض معين بين جميع الأفراد الذين يتم تشخصيهم بالمرض خلال فترة زمنية محددة، وعادة ما يستخدم كمقياس لخطورة المرض، كما يستخدم للتنبؤ وتوقع مسار المرض أو نتائجه، كما يمكن استخدامه لتقييم تأثير العلاجات الجديدة.