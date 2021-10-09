السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بعيد مار يعقوب أخو الربّ والرسول

الأنبا جورج شيحان
الأنبا جورج شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة المُطران جورج شيحان، اليوم السبت، عيد مار يعقوب أخو الربّ والرسول.
وتقول الكنيسة إن: "هو من سبط يهوذا من قانا الجليل، أبوه كلاوبَّا وأمّه مريم نسيبة مريم العذراء. دُعي أخا الربّ لأنّه من أقرباء يسوع. إعتُبر مع بطرس ويوحنّا أعمدة الكنيسة. بشّر بالمسيح في أورشليم ثمّ صار أسقفًا عليها. فكان الراعي الصالح لتلك الكنيسة الناشئة، أمّ الكنائس. أمسك به رؤساء الكهنة وساقوه إلى جناح الهيكل رغبة منهم في ارتداده إلى إيمان أجداده، فبشّرهم بالمسيح القائم من بين الأموات، فما كان منهم إلاّ أن ألقوه من أعلى الهيكل فتكسّرت أعضاؤه وأشرف على الموت. غفر لقاتليه، فرجم بالحجارة إلى أن فاضت روحه الطاهرة بين يدي أبيه السماويّ سنة 62. له في العهد الجديد رسالة تحمل اسمه".
وتكتفي الكنيسة المارونية خلال احتفالاتها اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ فيه العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس، و إنجيل القدّيس لوقا.
بينما تُقتبس العظة من الرسالة رقم 130، عن الصّلاة للقدّيس أوغسطينُس، أسقف هيبّونا (إفريقيا الشماليّة) والذي عاش في الفترة (354 - 430).
وتقول العظة: "عندما قال الرسول بولس: " لِتُرفَعْ طَلِباتُكم إِلى اللهِ بِالصَّلاةِ والدُّعاءِ مع الشُّكْرِ"، هذا لا يعني أن نُعلِم الله بطلباتنا، لأنّه يعلم بها قبل وجودها، ولكن هذا يعني أنّه من خلال الصبر والمثابرة أمام الله نعرف ما إذا كانت صلواتنا جيّدة، وليس عن طريق الثرثرة أمام الناس... وهذا لا يعني أنّه من الممنوع أو من غير المجدي أن نصلّي لوقت طويل، قدر المستطاع، بل يعني أنّه على صلاتنا ألاّ تمنعنا عن القيام بالانشغالات المفيدة والضروريّة، وأنّه علينا أيضًا، خلال قيامنا بتلك الأعمال، أن نصلّي دائمًا من خلال التوق والرغبة، كما ذكرت.
وتضيف:"فإذا ما صلّينا طويلاً، لا يكون الأمر كما يعتقد البعض تكرارًا للكلام، فالفرق كبير بين أن نتحدّث مطوّلاً وأن نحبّ مطوّلاً. لأنّه مكتوب أنّ الربّ نفسه "أَحْيا اللَّيلَ كُلَّه في الصَّلاةِ لله"، وأنّه قد "أَخذَه الجَهْدُ فأَمعَنَ في الصَّلاة"، ألم يُرِد أن يُقدّم لنا المثال من خلال الصلاة لنا في ذلك الوقت، هو الذي مع أبيه السماوي يستجيب لصلواتنا في الأبديّة؟".
وتختتم: "يقال إنّ رهبان مصر يقومون بصلوات متكرّرة لكنّها قصيرة جدًّا، مثل السِّهام، كي يتجنّبوا إذا ما طال الوقت أن يتبدّد الانتباه اللازم عند المصلّين... على الصلاة ألاّ تحتوي العديد من الكلمات بل الكثير من التأمّل؛ وبهذه الطريقة، يمكنها أن تستمرّ وسط اليقظة الحارّة... أن نصلّي كثيرًا، يعني أن نقرع طويلاً ومن كلّ قلوبنا باب مَن نصلّي له، الصلاة في الواقع هي آهات ودموع أكثر ممّا هي خطب وكلمات.

المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان شيحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

محمد الباز عن صاحب «تريند الطفاية»: نموذج ملهم للشباب

غدًا.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

اليمن.. سقوط 16 قتيلًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال