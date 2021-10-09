إطلاق قافلة طبية متنقلة بقرية شنوفة في شبين الكوم

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إنه تم إطلاق قافلة طبية متنقلة تابعة لوزارة الصحة لقرية شنوفة بشبين الكوم لتطعيم ١٧٥ مواطن بناءا على مذكرة من النائب سامر التلاوى والنائبة هناء سرور بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا لأكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت النائبة هناء سرور في بيان لها، أنه سيتم توجيه قافلة طبية متنقلة لتطعيم أهالى شبرا خلفون بأكثر من ٥٠٠ لقاح غدا بجمعية صوت الشباب بشبرا خلفون، مقدمة الشكر للدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة جيهان مدير الإدارة الصحية بشبين الكوم على جهودهم المتواصلة والدؤبة لتوفير اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين.

ونظمت أمس نظمت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالتعاون مع النائب سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية القافلة الطبية المجانية السادسة على التوالي لأهالي مركز شبين الكوم بقرية سلكا في تخصصات الباطنة والصدر و العظام والأطفال والجلدية والنساء وقياس الضغط والسكر والكشف بالسونار وصرف ادوية مجانية وتحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة و تطعيم الأهالى ضد فيروس كورونا .

وأكدت النائبة هناء سرور أن القوافل الطبية استمرارا لتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأحزاب مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة "مشيرة الى ان القوافل برعاية معالي اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ومشاركة المهندس محمد خيرة رئيس جمعية مرضى الكبد.

وأضافت النائبة هناء سرور ان القافلة الطبية فحصت ٥٩٢ حالة من جميع التخصصات و ٥٠٠ مواطن تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بالإضافة لتوفير العلاج والتحويل للمستشفيات المركزية والعامة مشيرة إلى أن القوافل الطبية المجانية ستجوب جميع قرى مركز شبين الكوم بإذن الله.

وأشارت النائبة هناء سرور انها تحرص على التواجد بين المواطنين خلال القافلة الطبية للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم بحيث يكون يوم الجمعة بمثابة لقاء جماهيرى لاهالى كل قرية بالإضافة ليوم السبت من كل اسبوع في مقرها بشارع صبرى ابو علم بشبين الكوم .