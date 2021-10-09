نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية المدارس بالداخلة

تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، السبت، جاهزية عدد من مدارس إدارة الداخلة التعليمية، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، يرافقها نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، ود. جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقدت مدرستي موط الإعدادية المهنية وتابعت موقف استضافة طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة، لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة، كما وجهت بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة الراشدة الابتدائية لحين انتهاء أعمال التجديدات بالمدرسة الإعدادية، كما شددت على تلقى المعلمين والعاملين بالمدارس للقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم بصفة مستمرة، وتطبيق التباعد الاجتماعي وفقًا للضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

في السياق، أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة، جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة للتخت والمقاعد وتجهيز المعامل وتجميل الفصول والأسوار وصيانة وطلاء سبورات الفصول وتشغيل السبورات التفاعلية من مخصصات الصيانة البسيطة المقررة لكل مدرسة بمبلغ إجمالي 1383000 جنيه، مضيفًا أنه تم تجهيز واستكمال أعمال الدهان وتزويد قاعات الصف الأول والثاني الابتدائي ورياض الاطفال بأجهزة الوسائل التعليمية، وذلك لتوفير الجو المناسب للتلاميذ لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف جمال، أنه تم استلام الكتب المدرسية التي تمت طباعتها بالوزارة إلي مخازن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتم الدفع بها فور وصولها إلي الإدارات التعليمية ومنها إلي مختلف مدارس المحافظة.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بعمل الربط الإلكتروني بين المديرية والإدارات التعليمية وكافة المدارس باستخدام خدمة الإنترنت، وذلك لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدورية وتنفيذ قواعد البيانات الموحدة وتحديث بيانات الطلاب والقيد والنقل والنتائج الجديدة.

وأكد الدكتور جمال وكيل، وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه أطلق لجانًا متابعة مستمرة تجوب مدارس المحافظة بإدارتها المختلفة تضم كافة جهات المتابعة والرقابة بالمديرية وتوجيه المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية، للوقوف على مدى جاهزية استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي ومنح شهادات تقدير للمدارس المميزة.