السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لصاحب محجر رخام لحيازتهما بندقية آلية ببنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجى نصر هلال نصر هلال، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهم، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لصاحب محجر رخام، لحيازتهما سلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبذلك يكونوا ارتبكوا جناية "أ . د . ط" المؤثمة بعدد من المواد من قانون 394 لسنة 1954، والمعدل بالقوانين التابعة له.

وكانت القوة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، والمكلفة بأعمال التأمين لطريق شبرا بنها الحر، تمكنت من ضبط المتهمين خلال استقلال الطريق، وحيال قيامهم بأعمال استبدال أحد إطارات السيارة على الطريق، جرى ضبطهم وبحوزتهم السلاح النارى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة القضية، إلى أن أحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق. 

سلاح نارى السجن المؤبد السجن المشدد محكمة جنايات المشدد 5 سنوات بندقية آلية

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