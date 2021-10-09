الأردن يعزى فى ضحايا تفجير إرهابى استهدف مسجدًا بولاية قندوز الأفغانية

أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن أحرّ التعازي بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بولاية قندوز الأفغانية، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية: عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لجميع أشكال الإرهاب واستهداف دور العبادة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال متحدث الوزارة نيد برايس- في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم على المصلين خلال صلاة الجمعة في قندوز، الذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وأعرب برايس عن تعازيه لأسر القتلى، مؤكدًا أن الشعب الأفغاني يستحق مستقبلًا خاليًا من الإرهاب.

جدير بالذكر، أعلن نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، عن مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي وقع تحديدًا في مسجد "جوزار السيد آباد" بمدينة "قندوز" عاصمة الولاية، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لديهم سجل من الهجمات التي استهدفت الأقلية الشيعية بالولاية.

وقال نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد: إن التفجير وقع حينما تسلل انتحاري بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.

وأضاف نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد: "أود أن أؤكد لأخواننا الشيعيين أن حركة طالبان مستعدة لضمان سلامتهم"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التحقيق في الحادث الإرهابي.

يذكر أن التفجير الإرهابي يعد الأكبر منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان بنهاية أغسطس المنصرم، حيث تخضع أفغانستان حاليًا تحت حكم حركة طالبان، والتي يراها تنظيم داعش الإرهابي خصمًا لها.