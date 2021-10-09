فرنسا ستحث خلال رئاستها الاتحاد الأوروبى على إلغاء عقوبة الإعدام عالميًا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون في كلمة بمناسبة ذكرى مرور 40 عامًا على إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل مؤقت.

وأضاف أن فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، ستعمل أيضًا مع بقية الدول الأعضاء من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.



وكانت فرنسا الدولة الخامسة والثلاثين في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام.

ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة على الرغم من أن العديد من الدول الكبيرة، بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة ما زالت تطبقها.

في سياق متصل، قدمت إليزابيتا زامبروتي، ممثلة عن منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية، الشكر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان على دعوتها لحضور الندوة الوطنية حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر".



وأشارت خلال المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، إلى أن المنظمة إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم، وهناك اتفاقية تم عقدها في 2007 على الصعيد الدولي، وبعد تزايد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية توسعت نشاطات المنظمة وتوسيع نطاق عدم تطبيق حكم الإعدام بصفة دورية.



وقالت إن مناهضة الإعدام تتطلب العديد من الوقت وتغيير التشريعات دون أن يمس ذلك القانون، وهناك عديد من الدول ما زالت تطبق حكم الإعدام وبعض الأحكام التعسفية مثل الصين وإيران فكان من الضروري انضمام الدول العربية لوقف حركة الإعدام والأحكام التعسفية.