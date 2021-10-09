مؤشرات قطاع الاتصالات خلال أغسطس (إنفوجراف)

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحقق طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الكلية والتي تخطت 100 مليار جنيه سنويا بنسبة نمو هي الأعلى في تاريخه والتي بلغت 16%.

وفي سياق السطور التالية، نرصد أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات خلال شهر أغسطس وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الهاتف المحمول

112.28 مليون مشترك عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت

6 ملايين عميل الزيادة السنوية في اعداد مشتركي الهاتف المحمول والثابت

660 الف مشترك الزيادة الشهرية لمشتركي المحمول والثابت

101.20 مليون مشترك إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول

5 ملايين عميل الزيادة السنوية في مشتركي الهاتف المحمول

420 ألف مشترك الزيادة الشهرية في مشتركي الهاتف المحمول

98.20 % نسبة معدل انتشار الهاتف المحمول



التليفون الأرضي

11 مليون مشترك في التليفون الارضي

مليون مشترك الزيادة السنوية للهاتف الثابت

240 الف مشترك الزيادة الشهرية للهاتف الارضي



الإنترنت

72.33 مليون مستخدم للإنترنت

62.66 مليون مستخدم لخدمات الانترنت الموبايل

23.81% معدل نمو مستخدمي الانترنت الموبايل سنويا

12.05 مليون مستخدم جديد الزيادة السنوية للانترنت الموبايل

2.56 مليون مستخدم الزيادة الشهرية للانترنت الموبايل



الإنترنت الأرضي

9.67 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي فائق السرعة

16.67% معدل نمو مستخدمي الانترنت الارضي سنويا

1.38 مليون مشترك الزيادة السنوية للانترنت الارضي

110 ألف مشترك الزيادة الشهرية للانترنت الارضي



السنترالات

25.24 مليون خط السعة الحالية للسنترالات الأرضية

7.96% معدل انتشار الهاتف الثابت

8.5 عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر

2.58 عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف

1511 اجمالي عدد السنترالات الارضية



الاشتراكات الارضية

89 % نسبة اشتراكات القطاع المنزلي علي التليفون الارضي

9 % نسبة اشتركات القطاع التجاري علي التليفون الارضي

2 % نسبة اشتركات القطاع الحكومي علي التليفون الارضي



السعة الدولية للانترنت

2569.96 مليار نبضة في الثانية إجمالي السعة الدولية للإنترنت

34.38%. معدل نمو السعة الدولية للإنترنت سنويا

61.92 % نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول

٣.22 مليون عميل عدد مستخدمي الإنترنت عبر USB مودم

اشتراكات الإنترنت الأرضي

36% نسبة استحواذ القاهرة علي مشتركي الانترنت الارضي

34% نسبة استحواذ الدلتا علي مشتركي الانترنت الارضي

15% نسبة استحواذ الصعيد علي مشتركي الانترنت الارضي

10% نسبة استحواذ الاسكندرية ومطروح علي مشتركي الانترنت الارضي

5% نسبة استحواذ مدن القناة والبحر الاحمر وسيناء علي مشتركي الانترنت الارضي