السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني: «كل الحب لجمهور الأردن العظيم.. شكراً لمحبتكم الكبيرة» (صور)

تامر حسني
تامر حسني

تألق النجم تامر حسني مساء أمس الجمعة في حفله الغنائي الذي أقيم وسط جمهوره الأردني وشهد إقبال جماهيري كبير.

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تامر حسني 

ووجه تامر حسني الشكر للجمهور الأردني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتب: “كل الحب والشرف لجمهور الأردن العظيم، شكراً لمحبتكم الكبيرة، شكراً لحسن ورقي استقبالكم لي، فعلاً من أجمل حفلات حياتي ألف ألف شكر”.

تامر حسني 

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني منها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

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تامر حسني 

وكان النجم تامر حسنى قد قام مؤخرا بإحياء حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى غير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، و يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.

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تامر حسني 

تفاصيل حفل تامر حسني بمركز المنارة

ويحيي تامر حسني حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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تامر حسني 

أوشكت تذاكر حفل النجم تامر حسني والمقرر إقامته 14 أكتوبر الجاري على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على النفاد.

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تامر حسني 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني التذاكر على ثلاث فئات، ونفدت الفئة الأولى من الحفل، والتي جاءت بمبلغ 750 جنيهًا، بينما أوشكت الفئة الثانية على النفاد. حيث يتبقى 25% فقط منها، وجاءت بـ 550 جنيهًا، والفئة الثالثة والأخيرة بـ350 جنيهًا.

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تامر حسني 

وفي سياق متصل، يستعرض "الدستور" شروط حضور حفل تامر حسني بمركز المنارة وهي كالآتي:
 تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.
 ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

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تامر حسني 

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

طرح تامر مؤخرًا أغنية "صعبة" على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبدالرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، ويعرض له حاليًا فى السينمات فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات كبيرة وتشاركه في البطولة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

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تامر حسني 
تامر حسني حفل تامر حسني النجم تامر حسني تفاصيل حفل تامر حسني حفل تامر حسني بمركز المنارة

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وائل لطفي

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