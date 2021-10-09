رئيس جامعة الإسكندرية يبدأ حوار مفتوح مع الطلاب مع بدء الدراسة

تفقد الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، السبت، مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، والاطلاع على عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة كوفيد 19.

كما تابع «قنصوة» تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئاً إياهم بمناسبة بدء العام الدراسي، وفتح قنصوة حواراً مفتوحاً مع الطلاب في مختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم حول سير العملية التعليمية، مطالباً إياهم بضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار «قنصوة» إلى تطبيق نظام الـ"green pass" للتأكد من حصول جميع منتسبي الجامعة علي لقاح كوفيد 19، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المصري بضرورة الإنتهاء من كافة التطعيمات.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

واستعدت جامعة الإسكندرية، لإستقبال العام الدراسي الجديد، والذي انطلق اليوم السبت 9اكتوبر بعدد من الضوابط والإجراءات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.





وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة استعدت لبدء الدراسة يوم السبت حضورياً بجميع الكليات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب فى المدرجات، لحماية جميع منتسبى الجامعة.

وأوضح أنه فيما يخص الكليات ذات الكثافة الكبيرة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الكثافات داخل الحرم الجامعي وداخل قاعات المحاضرات، ولفت أنه يجرى الآن دراسة إصدار تطبيق إصدار الكارت الذكي لطلاب الجامعة “Green pass” وهو بمثابة بطاقة تظهر بيانات الحالة الصحية لحامله، مثل تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو خلو حامله من العدوى.