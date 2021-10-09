في فترة بناء الجسم.. 7 أضرار للأطفال عند تناول مشروبات الطاقة

استحوذت مشروبات الطاقة خلال السنوات الماضية على إعجاب عدد من الكبار والشباب، و هي مشروبات جاهزة للشرب تحتوي على كافيين معروفة بتعزيز الطاقة وتحسين اليقظة العقلية والأداء البدني، ومع ذلك لا يُنصح الأطفال والمراهقون بشدة بشرب مشروبات الطاقة بسبب آثارها السلبية المثبتة على الصحة ونرصد ذلك من خلال موقع “ momjunction” الذي قدم مجموعة من الأضرار والمخاطر الصحية المحتملة لهذه المشروبات على الأطفال في السطور التالية.

- المخاطر الصحية المحتملة لمشروبات الطاقة للأطفال

يمكن أن يؤدي استهلاك أي من مشروبات الطاقة، هذه إلى إثارة العديد من المشكلات الصحية قصيرة وطويلة الأجل مثل:

1- القلق والأرق

خبراء في الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، ينصحون الأطفال الصغار بتجنب تناول الكافيين، والحد من تناوله بما لا يزيد عن (كوب واحد) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، ويمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من الكافيين على الجهاز العصبي المركزي (CNS) ويؤدي إلى القلق والأرق .

2- السمنة ومرض السكري من النوع 2

تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات عالية من السكر أو المحليات، مما يزيد من مخاطر زيادة الوزن غير المرغوب فيها

3- تقليل الشهية

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، تكاد تعادل أو تزيد عن كمية السكر التي تجدها في الصودا، و يمكن أن يؤدي استهلاك هذه السكريات بكميات كبيرة إلى تحميل بطن الطفل وتثبيط شهيته للأطعمة الأخرى.

4- الجفاف

الكافيين له آثار مدرة للبول وبالتالي فإن الاستهلاك المفرط للكافيين، خاصة عندما يقوم الطفل أو المراهق بنشاط قوي في المناخات الحارة، يمكن أن يزيد من فقدان السوائل من الجسم ، مما يؤدي إلى الجفاف.

5- تسوس الأسنان

تحتوي مشروبات الطاقة على درجة حموضة منخفضة ونسبة عالية من السكر، وكلا هذين العاملين يسببان تآكل المينا ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان عند الأطفال.

6- مشاكل العظام

يحتاج الأطفال إلى مستويات مثالية من الكالسيوم للنمو والتطور السليمين، و يرتبط استهلاك كميات كبيرة من الكافيين بانخفاض امتصاص الكالسيوم (التوافر البيولوجي) وزيادة إفراز الكالسيوم ، يساهم في حدوث مشاكل بالعظام.

7- ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب

أظهرت الدراسات البحثية أن مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وبالتالي، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى نتائج عكسية، مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب .